Луис Энрике тепло встретил Сафонова после чемпионского матча «ПСЖ» с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике тепло встретил российского голкипера парижан Матвея Сафонова после чемпионского матча с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции. После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

После игры Энрике подошёл к Сафонову и пожал ему руку.

Фото: Кадр из трансляции

Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча «ПСЖ» с «Лансом». На его счету восемь сейвов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

