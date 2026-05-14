«Я знаю правду». Сафонов – о своих действиях в ответной игре с «Баварией» в Лиге чемпионов

«Я знаю правду». Сафонов – о своих действиях в ответной игре с «Баварией» в Лиге чемпионов
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после чемпионского матча с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции ответил на вопрос о возможной установке для него от главного тренера Луиса Энрике на ответный полуфинальный матч с «Баварией» (1:1) в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что Энрике мог дать установку для Сафонова чаще выносить мяч в аут, чтобы перегрузить фланги соперника.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Я видел, что многие об этом говорят. Это очень забавно. Я знаю правду, поэтому предпочитаю просто наблюдать за тем, что пишут и говорят», — приводит слова Сафонова beIN Sports.

«ПСЖ» по итогам двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал состоится 30 мая.

