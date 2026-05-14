Лишь раз Сафонов делал больше сейвов за «ПСЖ», чем в чемпионском матче с «Лансом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил восемь спасений по ходу матча 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0).

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Сафонов установил личный рекорд по числу сейвов в Лиге 1. Ранее россиянин ни разу не делал больше спасений в чемпионате Франции. Лишь раз за всё время в парижском клубе у Матвея было больше — в гостях с «Челси» (3:0) в середине марта в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».