Тренер «ПСЖ» Луис Энрике – об уровне Сафонова: это удивляет вас, но не меня

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре российского голкипера Матвея Сафонова после матча 29-го тура чемпионата Франции с «Лансом». После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

—Удивлены ли вы тем, на каком уровне он сейчас играет?

— Это удивляет вас, но не меня. Я всегда говорил, что у меня есть три вратаря очень высокого уровня. Мы начинали с Люка Шевалье, потом произошли изменения. Мы постоянно стараемся выпускать тех игроков, которые на данный момент лучше всего подходят команде. И это может меняться — даже на позиции вратаря. Нужно быть готовым к подобному.

Футболисты должны показывать высокий уровень каждый день. Все игроки на поле демонстрируют такие амбиции и способности. Когда ты представляешь «ПСЖ», ты обязан быть конкурентоспособным. А уже тренер решает, дать тебе шанс сыграть или нет, — приводит слова Энрике L'Équipe.

Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча «ПСЖ» с «Лансом». На его счету восемь сейвов.