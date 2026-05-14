«ПСЖ» отреагировал на признание Сафонова лучшим игроком чемпионского матча с «Лансом»
Пресс-служба «ПСЖ» отреагировала на то, что российский голкипер Матвей Сафонов был признан лучшим игрком чемпионского матча с «Лансом» (2:0), который прошёл в 29-м туре чемпионата Франции. После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.
Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29' 0:2 Мбайе – 90+3'
«Поздравляем, Матвей», — написала пресс-служба парижского клуба на личной странице в социальной сети X.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».
