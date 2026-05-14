Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» отреагировал на признание Сафонова лучшим игроком чемпионского матча с «Лансом»

«ПСЖ» отреагировал на признание Сафонова лучшим игроком чемпионского матча с «Лансом»
Комментарии

Пресс-служба «ПСЖ» отреагировала на то, что российский голкипер Матвей Сафонов был признан лучшим игрком чемпионского матча с «Лансом» (2:0), который прошёл в 29-м туре чемпионата Франции. После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Поздравляем, Матвей», — написала пресс-служба парижского клуба на личной странице в социальной сети X.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android