Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шевалье будет очень-очень трудно вернуться». Actu Foot отреагировал на игру Сафонова

«Шевалье будет очень-очень трудно вернуться». Actu Foot отреагировал на игру Сафонова
Комментарии

Популярный информационный футбольный аккаунт в соцсети X Actu Foot отреагировал на игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Матч Матвея Сафонова против «Ланса» сегодня вечером (эмодзи «Жаркое лицо» и «перчатки». — Прим. «Чемпионата»). Люка Шевалье будет очень-очень трудно вернуться и забрать себе место в стартовом составе…» — написано в аккаунте Actu Foot в соцсети X.

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.

Материалы по теме
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Сафонов стал двукратным чемпионом Франции! Вытащил всё в «золотом» матче с конкурентом!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android