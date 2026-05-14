«Шевалье будет очень-очень трудно вернуться». Actu Foot отреагировал на игру Сафонова

Популярный информационный футбольный аккаунт в соцсети X Actu Foot отреагировал на игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

«Матч Матвея Сафонова против «Ланса» сегодня вечером (эмодзи «Жаркое лицо» и «перчатки». — Прим. «Чемпионата»). Люка Шевалье будет очень-очень трудно вернуться и забрать себе место в стартовом составе…» — написано в аккаунте Actu Foot в соцсети X.

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.