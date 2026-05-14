Сафонов стал лучшим игроком матча с «Лансом», с большим отрывом по оценкам от L'Équipe
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за перенесённый матч 29-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0), в котором он совершил восемь сейвов и не пропустил мячей. Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на девять баллов. Это с отрывом самый высокий балл в команде и среди всех игроков матча. Среди полевых игроков шесть баллов — вторая оценка в матче — получил лишь вингер Дезире Дуэ. Так же был оценён главный тренер красно-синих Луис Энрике. Самый низкий балл в команде газета выставила вингеру Брэдли Баркола — три.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Лансом» от L’Équipe:

Сафонов — 9, Маюлу — 5, Забарный — 5, Бералдо — 5, Эрнандес — 4, Дуэ — 6, Фернандес — 4, Невеш — 5, Баркола — 3, Кварацхелия — 5, Дембеле — 5, Луис Энрике — 6.

