«Сафонов будто проник в головы Симы, Эдуара и Саида». L'Équipe – об игре Матвея с «Лансом»

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионском матча с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции.

«Победа «ПСЖ» всё равно стала отражением более высокого атакующего класса парижан, а также великолепного вечера Матвея Сафонова, который будто проник в головы Симы, Эдуара и Саида.

Игроки «Ланса» раз за разом били по его воротам и могли доставить россиянину немало проблем, но складывалось ощущение, будто по ходу матча Сафонов становился всё больше, а ворота — всё меньше», — написано в статье.

Сафонов признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом». Россиянин сделал восемь сейвов.