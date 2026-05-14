Губерниев отреагировал на игру Сафонова в чемпионском матче «ПСЖ» с «Лансом»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионском матче с «ПСЖ» в 29-м туре чемпионата Франции с «Лансом» (2:0).
«Матвей Сафонов! Снова всё тащил и вытащил золото чемпионата Франции! Гордимся!», — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.
После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Сафонов признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом». Россиянин сделал восемь сейвов.
В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.