Издание L'Équipe заявило, что Сафонов провёл свой лучший за карьеру в «ПСЖ» матч
Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0), в котором он не пропустил ни одного мяча и совершил восемь спасений. Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Фанаты «Ланса» надолго запомнят этот вечер. Даже когда хозяевам удавалось нанести удар по воротам, российский вратарь отражал все их попытки: ногой, рукой, грудью. Список его решающих сейвов был бы слишком длинным, чтобы перечислять его здесь. Он, безусловно, провёл свой лучший матч за карьеру в «ПСЖ», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал лучшим игроком матча по версии различных изданий.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей (2280 минут) во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

