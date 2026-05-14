«ПСЖ» опубликовал пост с сейвами Сафонова в чемпионском матче с «Лансом»

«ПСЖ» опубликовал пост с нарезками сейвов российского голкипера Матвея Сафонова в чемпионском матче с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Выступление Матвея Сафонова», — написано на официальной странице «ПСЖ» в одной из социальных сетей.

Благодаря этой победе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Парижане набрали 76 очков и продолжают лидировать в таблице Лиги 1. Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Лансом» — российский голкипер отметился восемью спасениями.

В заключительном туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Парижа», а «Ланс» встретится с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 пройдут 17 мая и стартуют в 22:00 по московскому времени.

