«ПСЖ» после прихода катарских шейхов не стал чемпионом лишь в трёх сезонах из 15

«Пари Сен-Жермен» одержал победу в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0) и стал чемпионом страны в 14-й раз в истории.

При этом, 12 из 14 чемпионств были завоёваны после приобретения парижского клуба катарскими шейхами 15 лет назад (2011). Отметим, за этот период лишь в трёх сезонах верх одерживали «Монпелье» (2011/2012), «Монако» (2016/2017) и «Лилль» (2020/2021).

До прихода катарских шейхов у «ПСЖ» было лишь два титула чемпиона Франции. Красно-синими заправляет катарский инвестиционный фонд Qatar Sports Investments (QSI) во главе с функционером Нассером Аль-Хелаифи.