«ПСЖ» выиграл Лигу 1 в пятом сезоне подряд

«ПСЖ» в пятый раз подряд стал чемпионом Франции. В матче 29-го тура Лиги 1 парижане с российским голкипером Матвеем Сафоновым обыграл «Ланс» со счётом 2:0. Благодаря этой победе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул, набрав 76 очков.

Последний раз парижане не становились чемпионами в сезоне-2020/2021. Тогда чемпионский титул завоевал «Лилль», а «ПСЖ» финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстав от чемпиона на одно очко.

В заключительном туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Парижа», а «Ланс» встретится с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 пройдут 17 мая и стартуют в 22:00 по московскому времени.