«ПСЖ» страдал, пока вратарь в одиночку тащил». Footmercato — об игре Сафонова

Издание Footmercato оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0).

«Матвей Сафонов, демонстрируя безупречную игру на протяжении всего матча, совершил ряд решающих сейвов, обеспечив «ПСЖ» важную победу в Лансе и очередной титул чемпиона Франции. Очень многообещающий знак за две недели до финала Лиги чемпионов против «Арсенала» в Будапеште…

Несмотря на территориальное превосходство и череду моментов, «Ланс» столкнулся с непробиваемым соперником — Матвеем Сафоновым. Парижский вратарь в одиночку расстраивал болельщиков на «Болларт-Делелис». Начиная с первого тайма, он отлично справлялся со своей задачей, уверенно и хладнокровно отражая удары Эдуара, Саида, а затем и Симы. После перерыва, когда «Ланс» ещё активнее пытался вернуться в игру после первого гола Кварацхелии, российский вратарь сделал несколько решающих сейвов против Симы, Сангаре и Удола. Даже когда на стадионе казалось, что мяч наконец-то залетит в ворота, Сафонов всё равно появлялся, совершая сейв с неудобной руки, контролировал все выносы или показывал выдающуюся реакцию, спасая от самых опасных моментов. «ПСЖ» страдал, страдал очень сильно, пока вратарь в одиночку тащил команду Луиса Энрике на плаву до самого конца», — говорится в статье на сайте Footmercato.

Сафонов признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом». Россиянин сделал восемь сейвов.

