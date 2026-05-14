Полузащитник «Ланса» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионском матче

Полузащитник «Ланса» Мамаду Сангаре прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:2) и отметил игру росийского вратаря Матвея Сафонова.

«Мы провели отличный матч, но нам также противостоял великолепный вратарь. Я горжусь нашей командой, мы показали себя с лучшей стороны. Мы будем продолжать в том же духе и отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок Франции», — приводит слова Сангаре Le Parisien.

Благодаря этой победе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул, набрав 76 очков. Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Лансом» — российский голкипер отметился восемью спасениями.