Хет-трик Месси помог «Интер Майами» обыграть «Цинциннати» в сверхрезультативном матче МЛС

В ночь со 13 на 14 мая завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 5:3. Отметим, что по ходу матча «цапли» проигрывали со счётом 2:3, но отыгрались и победили.

В составе победителей хет-трик и результативный пас сделал звёздный аргентинский форвард Лионель Месси. Ещё по голу забили Матео Сильветти и Херман Бертераме. Полузащитник команды из Майами Родриго Де Пауль отметился голевой передачей. Форвард Луис Суарес провёл на поле 75 минут и результативных действий не совершил. У хозяев забивали Кевин Денки, Павел Буха и Эвандер Феррейра.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд в МЛС. «Цинциннати» прервал серию из шести матчей без поражений в лиге. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков после 13 матчей. Команда из Цинциннати располагается на восьмой строчке Востока (16 очков).

В следующем матче «Цинциннати» сыграет в гостях с «Сан-Диего» 17 мая, а «Интер Майами» встретится дома с «Портленд Тимберс» 18 мая.