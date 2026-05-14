Цинциннати — Интер Майами, результат матча 14 мая 2026, счет 3:5, МЛС сезон-2026, Месси, Суарес, Де Пауль

Хет-трик Месси помог «Интер Майами» обыграть «Цинциннати» в сверхрезультативном матче МЛС
В ночь со 13 на 14 мая завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 5:3. Отметим, что по ходу матча «цапли» проигрывали со счётом 2:3, но отыгрались и победили.

14 мая 2026, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Окончен
3 : 5
Интер Майами
0:1 Месси – 24'     1:1 Денки – 41'     2:1 Буха – 49'     2:2 Месси – 55'     3:2 Evander Ferreira – 64'     3:3 Сильветти – 79'     3:4 Бертераме – 84'     3:5 Челентано – 89'    

В составе победителей хет-трик и результативный пас сделал звёздный аргентинский форвард Лионель Месси. Ещё по голу забили Матео Сильветти и Херман Бертераме. Полузащитник команды из Майами Родриго Де Пауль отметился голевой передачей. Форвард Луис Суарес провёл на поле 75 минут и результативных действий не совершил. У хозяев забивали Кевин Денки, Павел Буха и Эвандер Феррейра.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд в МЛС. «Цинциннати» прервал серию из шести матчей без поражений в лиге. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков после 13 матчей. Команда из Цинциннати располагается на восьмой строчке Востока (16 очков).

В следующем матче «Цинциннати» сыграет в гостях с «Сан-Диего» 17 мая, а «Интер Майами» встретится дома с «Портленд Тимберс» 18 мая.

