Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» столкнулся с проблемами в организации празднования титула Лиги 1 — источник

«ПСЖ» столкнулся с проблемами в организации празднования титула Лиги 1 — источник
У «ПСЖ» возникли сложности с церемонией вручения чемпионского титула Лиги 1, сообщает RMC Sport. До конца сезона «ПСЖ» осталось провести один матч с «Парижем», который состоится 17 мая.

По данным источника, «ПСЖ» предложил префектуре полиции открыть «Парк де Пренс», чтобы отпраздновать перед 48 000 болельщиков новый титул Лиги 1. Однако полиция сразу отказала по соображениям безопасности.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) направила запрос в «Париж», чтобы организовать традиционную церемонию вручения трофея и празднование на стадионе «Жан Буэн». Но этот запрос, похоже, не будет удовлетворён. По данным нескольких источников, клуб совсем не расположен проводить такое празднование на своём стадионе и перед своими болельщиками.

Некоторые источники допускают церемонию в мэрии Парижа через несколько дней после завоевания титула, но на данный момент ничего не решено.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции после победы в матче с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции.

