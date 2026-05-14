Гвардиола рассказал, что нужно сделать «Ман Сити», чтобы завоевать титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за титул с «Арсеналом» в английской Премьер-лиги.

«Мы не обсуждали то, что произошло в прошлом матче с нашим соперником в борьбе за титул. Мы просто выполняем свою работу. С подобным я сталкивался не раз — здесь, в АПЛ, а также в «Барселоне» и «Баварии». Конечно, мы хотим сохранить шансы на успех перед последним туром. К сожалению, многое от нас не зависит по ряду причин. Чтобы выиграть оставшиеся игры и завоевать титул, нужно выступать гораздо лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Горожане» с 77 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» занимает первое место, заработав 79 очков за тур до окончания АПЛ.