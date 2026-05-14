Шалимов отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к Кисляку

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Если у «ПСЖ» есть список, скажем, из 12 кандидатов, то туда Кисляк может входить. Надо понимать, что «ПСЖ» может купить любого футболиста мира из сильнейших сборных. Матвей не очень удачно провел весеннюю часть сезона. Скауты учитывают как хорошие, так и плохие матчи. Смотря на ошибки в обороне и так далее.

Главное, чтобы самого Кисляка все эти разговоры не отвлекали. А мы будем надеяться, что это не просто слухи, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.