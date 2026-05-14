Анчелотти отреагировал на возможное назначение Моуринью в «Реал»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями об информации о возможном возвращении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» в следующем сезоне.

«Если он вернётся в «Реал», я буду за него искренне рад. Он способен выполнить ту работу, которую всегда выполнял в клубах, где уже работал. Сейчас мадридцам нужна перестройка и замена старого поколения. За последние годы клуб потерял ряд ключевых игроков: Каземиро, Тони Крооса, Луку Модрича, Карима Бензема. Атмосфера внутри команды очень важна — её создают игроки с сильным характером, яркой индивидуальностью и лидерскими качествами. Поэтому «Реалу» потребуется время, чтобы вернуть ту атмосферу, которая приносила клубу успехы. Проблема не только в техническом уровне футболистов: для достижения результатов необходимо ещё и правильно выстроить баланс», — приводит слова Анчелотти The Athletic.

Напомним, ранее Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист тренирует лиссабонскую «Бенфику», которая, по сведениям СМИ, согласилась отпустить Жозе в «Реал». Анчелотти возглавлял «сливочных» в период с 2013 по 2015, а также с 2021 по 2025 годы.

