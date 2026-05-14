Матвей Сафонов прокомментировал чемпионский титул «ПСЖ» в Лиге 1

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал чемпионство во французской Лиги 1 после победы над «Лансом» (2:0) в перенесённом матче 29-го тура чемпионата сезона-2025/2026.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Хочу поздравить всех. Если посмотреть на эту игру и на сезон в целом, мы проделали большую работу. Все рады, что сегодня достигли цели, и для нас было важно выиграть именно в выездном матче против «Ланса». Большое уважение «Лансу», они сегодня сильно нам усложнили задачу. Эта команда играет хороший футбол. Но мы — чемпионы Франции, поздравляю всех», — приводит слова Сафонова официальный сайт парижского клуба.

27-летний голкипер совершил восемь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. За тур до завершения сезона «ПСЖ» возглавляет таблицу с 76 очками, опережая ближайшего конкурента в лице «Ланса» на девять очков.

