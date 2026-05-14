Матвей Сафонов объяснил свой перформанс в чемпионском матче «ПСЖ» с «Лансом»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал свою игру в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом», где удалось отыграть «на ноль» и отразить восемь ударов. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу парижан и гарантировала красно-синим чемпионский титул в чемпионате страны сезона-2025/2026.

— В чём заключается ваш успех? Что включает повседневная подготовка? Есть ли в ней что‑то особенное, какой‑то секрет?

— Секрета нет. Мне сегодня очень повезло. Если бы удары полетели в другую сторону, шансов не было бы. По моему мнению, «Ланс» дал небольшой шанс, и я им воспользовался, — приводит слова Сафонова CulturePSG.

27-летний голкипер совершил восемь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. За тур до завершения сезона «ПСЖ» возглавляет таблицу с 76 очками, опережая ближайшего конкурента в лице «Ланса» на девять очков.