«Рома» выкупила права на Малена

«Рома» активировала пункт о выкупе у «Астон Виллы» прав на форварда Дониэлла Малена.

Римский клуб выплатит за 27-летнего голландца € 25 млн. Так как «Рома» пробилась в еврокубки, пункт был автоматически активирован.

Мален присоединился к «Роме» в январе на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 13 голов и оформил две голевые передачи.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 36 туров.

Ранее игрок сборной Нидерландов выступал за дортмундскую «Боруссию» и ПСВ, а также молодежные команды «Арсенала» и «Аякса».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.