Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» выкупила права на Малена

«Рома» выкупила права на Малена
Комментарии

«Рома» активировала пункт о выкупе у «Астон Виллы» прав на форварда Дониэлла Малена.

Римский клуб выплатит за 27-летнего голландца € 25 млн. Так как «Рома» пробилась в еврокубки, пункт был автоматически активирован.

Мален присоединился к «Роме» в январе на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 13 голов и оформил две голевые передачи.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 36 туров.

Ранее игрок сборной Нидерландов выступал за дортмундскую «Боруссию» и ПСВ, а также молодежные команды «Арсенала» и «Аякса».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Возвращение Моуринью в «Реал» состоится после перевыборов президента клуба — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android