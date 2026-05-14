МЛС «отобрала» у Лионеля Месси хет-трик в матче с «Цинциннати»
Североамериканская футбольная лига МЛС отобрала у аргентинского звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси хет-трик после матча чемпионата с «Цинциннати» (5:3).
США — Major League Soccer . МЛС
14 мая 2026, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Окончен
3 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 24' 1:1 Денки – 41' 2:1 Буха – 49' 2:2 Месси – 55' 3:2 Evander Ferreira – 64' 3:3 Сильветти – 79' 3:4 Бертераме – 84' 3:5 Челентано – 89'
На момент завершения встречи на официальном сайте лиги у Месси числился хет-трик: он забил на 24-й, 55-й и 89-й минутах. Однако позже МЛС переписал мяч Лионеля на автогол вратаря хозяев Романа Челентано. Таким образом, у 38-летнего лидера «цапель» остался в протоколе дубль и ассист. Основания для изменения протокола послужил небольшой рикошет от вратаря после удара нападающего гостей.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео автогола Челентано.
Отметим, данные голы стали для Месси 908-м и 909-м мячами в профессиональной карьере.
