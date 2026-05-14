МЛС «отобрала» у Лионеля Месси хет-трик в матче с «Цинциннати»

Североамериканская футбольная лига МЛС отобрала у аргентинского звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси хет-трик после матча чемпионата с «Цинциннати» (5:3).

США — Major League Soccer . МЛС
14 мая 2026, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
3 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 24'     1:1 Денки – 41'     2:1 Буха – 49'     2:2 Месси – 55'     3:2 Evander Ferreira – 64'     3:3 Сильветти – 79'     3:4 Бертераме – 84'     3:5 Челентано – 89'    

На момент завершения встречи на официальном сайте лиги у Месси числился хет-трик: он забил на 24-й, 55-й и 89-й минутах. Однако позже МЛС переписал мяч Лионеля на автогол вратаря хозяев Романа Челентано. Таким образом, у 38-летнего лидера «цапель» остался в протоколе дубль и ассист. Основания для изменения протокола послужил небольшой рикошет от вратаря после удара нападающего гостей.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео автогола Челентано.

ВИДЕО

Отметим, данные голы стали для Месси 908-м и 909-м мячами в профессиональной карьере.

