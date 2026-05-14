МЛС «отобрала» у Лионеля Месси хет-трик в матче с «Цинциннати»

Североамериканская футбольная лига МЛС отобрала у аргентинского звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси хет-трик после матча чемпионата с «Цинциннати» (5:3).

На момент завершения встречи на официальном сайте лиги у Месси числился хет-трик: он забил на 24-й, 55-й и 89-й минутах. Однако позже МЛС переписал мяч Лионеля на автогол вратаря хозяев Романа Челентано. Таким образом, у 38-летнего лидера «цапель» остался в протоколе дубль и ассист. Основания для изменения протокола послужил небольшой рикошет от вратаря после удара нападающего гостей.

Отметим, данные голы стали для Месси 908-м и 909-м мячами в профессиональной карьере.