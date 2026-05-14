Сафонов вплотную приблизился к Шевалье по числу сыгранных матчей в сезоне за «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в 25-м матче в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Это произошло в игре перенесённого 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан, а Матвей совершил восемь спасений и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, Сафонов вплотную приблизился к показателю по числу матчей французского голкипера красно-синих Люки Шевалье. Он провёл 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Отметим, в текущем сезоне воспитанник «Краснодара» пропустил 25 голов в вышеупомянутых 25 встречах и 12 раз сыграл «на ноль».

Если Сафонов выйдет на поле в оставшейся встрече 34-го тура Лиги 1, а также получит минуты в финале Лиги чемпионов УЕФА, то обойдёт француза по числу сыгранных встреч в сезоне.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.