Сафонов вплотную приблизился к Шевалье по числу сыгранных матчей в сезоне за «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в 25-м матче в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Это произошло в игре перенесённого 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан, а Матвей совершил восемь спасений и был признан лучшим игроком матча.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

Таким образом, Сафонов вплотную приблизился к показателю по числу матчей французского голкипера красно-синих Люки Шевалье. Он провёл 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Отметим, в текущем сезоне воспитанник «Краснодара» пропустил 25 голов в вышеупомянутых 25 встречах и 12 раз сыграл «на ноль».

Если Сафонов выйдет на поле в оставшейся встрече 34-го тура Лиги 1, а также получит минуты в финале Лиги чемпионов УЕФА, то обойдёт француза по числу сыгранных встреч в сезоне.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

