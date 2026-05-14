Сейвы Сафонова — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Лансом» в чемпионском матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» переиграл «Ланс» в ярчайшем перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0) сезона-2025/2026, который принёс парижскому клубу чемпионский титул. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась со счётом 2:0.

Российский голкипер Матвей Сафонов закончил встречу с восемью совершёнными сейвами и без пропущенных голов, благодаря чему признан лучшим игроком встреч. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Хвича Кварацхелия и Ибрагим Мбайе.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».