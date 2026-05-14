«Интер» выиграл Кубок Италии в третий раз за последние пять лет
Миланский «Интер» победил римский «Лацио» (2:0) в финальном матче Кубка Италии сезона-2025/2026. Таким образом, чёрно-синие выиграли Кубок страны в третий раз за последние пять лет.
Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 14' 0:2 Мартинес – 35'
Ранее «нерадзурри» выигрывали титул в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.
Кроме того, «Интер» выиграл Кубок Италии в седьмой раз в XXI веке — это лучший результат. Также клуб в третий раз в XXI веке взял «золотой» дубль, ранее «нерадзурри» добивались побед в двух турнирах в сезонах-2005/2006 и 2009/2010.
Примечательно, что «Интер» обошёл «Ювентус» по количеству побед в Кубке Италии в XXI веке — у туринской команды их шесть.
«Интер» выиграл второй трофей в сезоне — ранее клуб уже праздновал досрочную победу в чемпионате Италии.
