«Интер» выиграл Кубок Италии в 10-й раз. Больше трофеев только у одного клуба в стране

Миланский «Интер» победил римский «Лацио» (2:0) в финальном матче Кубка Италии сезона-2025/2026. Тем самым чёрно-синие выиграли национальный Кубок в 10-й раз, что является вторым результатом в истории турнира.

Отметим, что рекордсменом по числу побед в данном турнире является «Ювентус». У туринской команды 15 подобных титулов.

Ранее «нерадзурри» выигрывали титул в сезонах-1938/1939, 1977/1978, 1981/1982, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011, 2021/2022 и 2022/2023.

В 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).