Месси отреагировал на победу в матче МЛС, не упомянув о лишении его хет-трика

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу в матче МЛС с «Цинциннати». «Цапли» забили три мяча в концовке второй половины встречи и победили со счётом 5:3. Месси отметился в матче двумя голами и результативной передачей.

«Ещё одна важная победа в выездной встрече», — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Изначально 38-летний аргентинец забил три мяча и сделал голевую передачу в этом матче. Однако после окончания встречи МЛС переписала третий мяч Месси на автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано. Всего в текущем сезоне в активе Месси 14 игр, в которых он забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд в МЛС. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков после 13 матчей. Команда из Цинциннати прервала серию из шести матчей без поражений в лиге и располагается на восьмой строчке Востока (16 очков).