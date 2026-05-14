Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси отреагировал на победу в матче МЛС, не упомянув о лишении его хет-трика

Месси отреагировал на победу в матче МЛС, не упомянув о лишении его хет-трика
Комментарии

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу в матче МЛС с «Цинциннати». «Цапли» забили три мяча в концовке второй половины встречи и победили со счётом 5:3. Месси отметился в матче двумя голами и результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Ещё одна важная победа в выездной встрече», — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Изначально 38-летний аргентинец забил три мяча и сделал голевую передачу в этом матче. Однако после окончания встречи МЛС переписала третий мяч Месси на автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано. Всего в текущем сезоне в активе Месси 14 игр, в которых он забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

«Интер Майами» одержал вторую победу подряд в МЛС. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков после 13 матчей. Команда из Цинциннати прервала серию из шести матчей без поражений в лиге и располагается на восьмой строчке Востока (16 очков).

Материалы по теме
Видео
МЛС «отобрала» у Лионеля Месси хет-трик в матче с «Цинциннати»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android