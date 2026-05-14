Экс-игрок ЦСКА Васин: Кисляк может спокойно играть в любом европейском чемпионате

Бывший защитник московского ЦСКА Виктор Васин оценил игру и перспективы уехать в европейские топ-чемпионаты полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Мне очень нравится Кисляк! Он может спокойно играть в любом европейском чемпионате. У него очень разносторонний и развитый стиль игры. Он проделывает огромный объём работы. Такие люди могут играть в любом чемпионате вне зависимости от того, пошло у него или не пошло. Игрок такого плана в центре поля нужен всегда. Мне кажется, Кисляк далеко пойдёт. Не хочется его перехваливать. Для меня Матвей — лучший русский полузащитник в РПЛ. Он — адекватный и хороший парень, нормально относится к критике и похвале. Кисляк постоянно прогрессирует и мотивирован работать.

Он даёт просто сумасшедший объём! Матвей входит в топы по статистике всего мира в плане цифр — количество спринтов, общий пробег. Постоянно несётся за спину, открывается, отрабатывает в обороне. Объём — это то, с чем могут столкнуться русские футболисты. Поэтому у наших игроков и могут возникать проблемы в Европе. Уезжают, а там другие скорости, объёмы, и сразу становится непросто. Кисляку не должно быть тяжело в Европе. Понадобиться время на адаптацию, но с техникой у него всё в порядке», — сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее в СМИ сообщалось, что российским хавбеком интересуется «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

