37-летний Роберт Левандовски покинет «Барселону» по окончании сезона — источник

37-летний Роберт Левандовски покинет «Барселону» по окончании сезона — источник
Нападающий Роберт Левандовски покинет испанскую «Барселону» по окончании сезона-2025/2026. Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик из польского издания Meczyki.

По информации источника, в воскресенье, 17 мая, поляк проведет прощальный матч на «Камп Ноу» во встрече с «Бетисом» в рамках 37-го тура Ла Лиги. Отмечается, что вероятным продолжением карьеры для 37-летнего нападающего является чемпионат Саудовской Аравии, так как для форварда важны часовой пояс, расстояние до Европы и климат. Предложение от «Чикаго Файр» также находится на рассмотрении, но оно менее приоритетно. Интерес к Левандовскому проявлял и «Порту», но сейчас он больше всего присматривается к Ближнему Востоку. Утверждается, что поляк примет окончательное решение в ближайшие дни.

Подчёркивается, что нападающий имеет предложение о новом контракте от каталонцев, но не принимает его, ссылаясь на свою менее значимую роль в команде. Деньги в данном случае не являются для Роберта приоритетом. Левандовски хочет играть и оказывать существенное влияние на результаты клуба, где он продолжит свою карьеру.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Левандовски перестали вести переговоры о новом контракте.

37-летний Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

