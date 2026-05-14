Хаби Алонсо сомневается в переходе в «Челси» и хочет возглавить «Ливерпуль» — i Sport

Испанский специалист Хаби Алонсо не спешит соглашаться на работу в «Челси», полагая что его может трудоустроить «Ливерпуль», информирует i Sport.

Ранее сообщалось, что «Челси» считает приоритетным вариант с приглашением Алонсо на пост главного тренера команды. По информации источника, Алонсо предпочитает подождать и посмотреть, не образуется ли вакансия в «Ливерпуле», за который он провел пять сезонов в качестве игрока.

Будущее нынешнего наставника команды из Ливерпуля Арне Слота находится под вопросом. И хотя владельцы мерсисайдского клуба готовы быть терпеливыми, фанаты открыто выражают свое недовольство специалистом.

Как отмечает источник, Алонсо уже бы получил работу в «Челси», если бы не помышлял о «Ливерпуле». Однако, лондонский клуб не готов ждать и надеется назначить нового тренера до начала чемпионата мира.

Если Алонсо продолжит медлить, «Челси» будет готов обратиться к своим альтернативным вариантам коими значатся Андони Ираола («Борнмут»), Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»), Филипе Луис (экс-наставник «Фламенго») и Марку Силва («Фулхэм»).

«Ливерпуль», в свою очередь, сомневается в Хаби Алонсо и запросил информацию у «Реала» насчёт тренера четыре дня назад.