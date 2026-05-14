Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

14 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф КХЛ, НХЛ, НБА, теннис, волейбол, Единая лига, Евролига, Сафонов

Сафонов — двукратный чемпион Франции, «Колорадо» выбил «Миннесоту» из КС. Главное к утру
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции после победы парижан в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 с «Лансом», «Колорадо Эвеланш», отыгравшись с 0:3, одолел «Миннесоту Уайлд» и со счётом 4-1 закрыл серию второго раунда Кубка Стэнли — 2026, «Ак Барс» победил в гостях «Локомотив» и сравнял счёт серии финала Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» стал чемпионом Франции, победив «Ланс» в матче Лиги 1. Сафонов сыграл «на ноль».
  2. «Колорадо», отыгравшись с 0:3, победил «Миннесоту» и закрыл серию.
  3. «Ак Барс» сравнял счёт в финале Кубка Гагарина, победив в гостях «Локомотив».
  4. Элина Свитолина одолела Елену Рыбакину и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме.
  5. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, победив в финале «Лацио».
  6. «Детройт» проиграл «Кливленду», несмотря на 39 очков Каннингема, и уступает в серии.
  7. Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести».
  8. «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Арсенала» до двух очков.
  9. «Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги.
  10. Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Цинциннати» в сверхрезультативном матче МЛС.
  11. Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина.
  12. «Барселона» уступила «Алавесу» в первом матче после завоевания чемпионства в Ла Лиге.
  13. «Зенит» обыграл УНИКС в гостях и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги.
  14. Рафаэль Ходар с «баранкой» проиграл Лучано Дардери в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.
  15. Определились два полуфиналиста Кубка Стэнли — 2026.
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Рублёв и Медведев на «Мастерсе», Кубок Стэнли, футбол и плей-офф НБА
Топ-матчи четверга: Рублёв и Медведев на «Мастерсе», Кубок Стэнли, футбол и плей-офф НБА
Материалы по теме
НБА: результаты игр плей-офф на 14 мая
Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 14 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android