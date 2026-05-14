Сафонов — двукратный чемпион Франции, «Колорадо» выбил «Миннесоту» из КС. Главное к утру
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции после победы парижан в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 с «Лансом», «Колорадо Эвеланш», отыгравшись с 0:3, одолел «Миннесоту Уайлд» и со счётом 4-1 закрыл серию второго раунда Кубка Стэнли — 2026, «Ак Барс» победил в гостях «Локомотив» и сравнял счёт серии финала Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» стал чемпионом Франции, победив «Ланс» в матче Лиги 1. Сафонов сыграл «на ноль».
- «Колорадо», отыгравшись с 0:3, победил «Миннесоту» и закрыл серию.
- «Ак Барс» сравнял счёт в финале Кубка Гагарина, победив в гостях «Локомотив».
- Элина Свитолина одолела Елену Рыбакину и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме.
- «Интер» стал обладателем Кубка Италии, победив в финале «Лацио».
- «Детройт» проиграл «Кливленду», несмотря на 39 очков Каннингема, и уступает в серии.
- Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на старте «Финала шести».
- «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Арсенала» до двух очков.
- «Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги.
- Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Цинциннати» в сверхрезультативном матче МЛС.
- Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина.
- «Барселона» уступила «Алавесу» в первом матче после завоевания чемпионства в Ла Лиге.
- «Зенит» обыграл УНИКС в гостях и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги.
- Рафаэль Ходар с «баранкой» проиграл Лучано Дардери в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.
- Определились два полуфиналиста Кубка Стэнли — 2026.
