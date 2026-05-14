Экс-президент клуба Леви: молюсь каждый день, чтобы «Тоттенхэм» остался в АПЛ

Бывший президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви выразил надежду, что «шпоры« останутся в английской Премьер-лиге по итогам сезона.

«Я всегда оптимистичен и молюсь каждый день, чтобы мы остались в английской Премьер-лиге. Я и представить себе этого не мог на старте сезона. Разумеется, я крайне расстроен, но давайте надеяться, что в следующем сезоне мы всё ещё будем в английской Премьер-лиге. Мне больно, но я оптимистичен насчёт того, что мы преодолеем это. Это очень, очень сложно, но «Тоттенхэм» в моей крови, и я надеюсь, что в конце концов мы будем в порядке», — приводит слова Леви talkSPORT.

В сентябре Леви разорвал свои, длившиеся четверть века, отношения с «Тоттенхэмом», оставшись лишь миноритарным акционером команды.

После 36 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 38 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.