Гвардиола высказался о концовке сезона в АПЛ

Гвардиола высказался о концовке сезона в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за титул с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге после победы над «Кристал Пэлас» (3:0) в отложенном матче 31-го тура.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Семеньо – 32'     2:0 Мармуш – 40'     3:0 Савио – 84'    

«Всё зависит от «Арсенала». Если они выиграют два матча — ничего не поделаешь, не о чем говорить. Всё, что мы можем, — быть рядом на всякий случай. Последние два матча будут тяжёлыми. И всё, что мы можем сделать сейчас — это как можно быстрее лечь спать и готовиться к Кубку Англии. Это то, что мы должны делать.

Но дело не только в финале Кубка Англии. Через три дня после него «Борнмут». Так что перелёт в Лондон, потом игроки будут дома с жёнами и детьми, так что усталость, усталость.

Я не могу требовать большего от игроков. Мы поедем на «Уэмбли» побеждать, и мы должны быть готовы физически и морально к матчу с командой, у которой не лучший сезон, но качество у неё есть. Конечно, они сделают всё возможное, и мы должны сделать всё возможное, чтобы попытаться победить», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» с 77 очками после 36 игр занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У «Арсенала» первое место и 79 очков.

Комментарии
