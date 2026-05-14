«Не отличается ни элегантностью, ни академической выучкой». Le Parisien — об игре Сафонова

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0).

«Неоспоримый герой матча. Однако, и это стоит отметить, ведь такое случается нечасто в этой команде, — безусловным героем встречи стал российский вратарь. Родившийся в Краснодаре голкипер не отличается ни особой элегантностью, ни академической выучкой, свойственной многим его предшественникам на позиции вратаря в Париже. Но у него есть одно незаменимое качество для успеха на этой позиции в целом и во время игр за красно-синих в частности — умение сохранять хладнокровие даже в самые напряжённые моменты.

Хозяева поля, впрочем, знали, чего ожидать: в прошлом сезоне Сафонов уже успел испортить им рождественские праздники, проявив себя здорово во время серии пенальти в пятом раунде Кубка Франции. Достойный своей татуировки «Гладиатор», украшающей его тело, Сафонов вновь стал королём арены, опорой успеха парижан и краеугольным камнем команды, которую в чемпионате трясло как редко когда-либо.

Он, стратег и любитель настольных игр, на этот раз не тратил время на размышления, чтобы быстро возвести стену перед своими воротами. Хотя он часто, казалось, притягивал мяч, как магнит, в основном он сдерживал и изматывал атакующих игроков из Ланса на протяжении всех 90 минут.

Существенную помощь Сафонову оказал Забарный, выбивший головой мяч с линии после удара Томассона (20-я минута). Затем вратарь проявил себя непробиваемым, особенно в эпизодах с Сима: сначала он перевёл на угловой удар этого игрока «Ланса» (39-я), а затем вытащил из-под перекладины мяч после выстрела Саида, который должен был стать голом (45+1-я).

Но именно после перерыва российский голкипер удержал Париж на плаву. Его уверенная игра правой рукой в дуэли с Сима (46-я), сейв грудью (54-я) и молниеносное сокращение угла обстрела перед ударом Сангаре (80-я), а также спасительный для ворот рикошет от штанги после удара Сима (75-я) позволили парижанам добиться символичной победы над командой, которая доставляла им немало хлопот весь сезон», — говорится в статье на сайте Le Parisien.

Сафонов признан лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом». Россиянин сделал восемь сейвов.