Тренер «Интера» Киву: поднять два трофея никогда не бывает легко

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу в финале Кубка Италии с «Лацио» (2:0). Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.

«В этом сезоне «Интер» выиграл два трофея, и мы этого заслужили, потому что провели сильную кампанию. Мы счастливы за себя, за всё, чего достигли, и за всё, через что прошли за эти годы. Мы также рады этим невероятным болельщикам и клубу, который всегда нас поддерживал. Мы собираемся насладиться всем, чего добились в этом сезоне. Победа в чемпионате и Кубке Италии — это не то, что можно воспринимать как должное, поднять два трофея никогда не бывает легко», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».