«Реал» — «Овьедо»: онлайн-трансляция матча 36-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании. В активе «Королевского клуба» 77 набранных очков в 35 турах. «Овьедо» располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 29 очков и досрочно вылетела из Примеры.