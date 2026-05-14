Экс-игрок ЦСКА Васин: для Дивеева «Зенит» — не самый плохой вариант продолжения карьеры

Бывший футболист ПФК ЦСКА Виктор Васин прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из армейского клуба в «Зенит» минувшей зимой.

– Как отреагировали на нашумевший уход Дивеева в «Зенит»?

– Надо прагматично смотреть на эту ситуацию. ЦСКА не мог купить нападающего, у них срывались трансферы. А «Зениту» нужен был защитник с паспортом. Для Игоря это не самый плохой вариант продолжения карьеры. Все стороны устроила сделка. Как к этому относиться? Болельщики разделились на два лагеря, кто-то поддержал этот обмен, а кто-то был категорически против, – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.