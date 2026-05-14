Сильянов: все в «Локомотиве» будут рады, если Батраков уедет в топ-клуб

Сильянов: все в «Локомотиве» будут рады, если Батраков уедет в топ-клуб
Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о возможном переходе одноклубника Алексея Батракова в европейский клуб.

«Лёша вообще ничего не говорит о возможном уходе из «Локомотива». Он спокойно доигрывает сезон, а уже потом будет смотреть и решать. Будет выбирать из клубов, которые на него выйдут, что-то предложат. Конечно, это будет потеря, но все в «Локомотиве» будут рады, если он уедет в топ-клуб. Может, кто-нибудь раскроется и сможет его заменить», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 27 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Также на его счету восемь игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

