Академия «Краснодара» обратилась к Сафонову после второго подряд чемпионства с «ПСЖ»
Академия «Краснодара» обратилась к воспитаннику клуба Матвею Сафонову, который в составе «Пари Сен-Жермен» стал двукратным чемпионом Франции. Парижане оформили досрочное чемпионство, победив «Ланс» (2:0) в 29-м туре Лиги 1. Сафонов совершил 10 сейвов.
Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Окончен
0 : 2
0:1 Кварацхелия – 29' 0:2 Мбайе – 90+3'
«Мотя – двукратный чемпион Франции! Поздравляем, Матвей! Ждём чемпионства и в другом турнире», — говорится в сообщении пресс-службы академии «Краснодара» в телеграм-канале.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Не начался
В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В случае победы парижане также завоюют второй трофей ЛЧ подряд. Матвей Сафонов принял участие во всех матчах своей команды в плей-офф.
