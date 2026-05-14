Академия «Краснодара» обратилась к Сафонову после второго подряд чемпионства с «ПСЖ»

Академия «Краснодара» обратилась к воспитаннику клуба Матвею Сафонову, который в составе «Пари Сен-Жермен» стал двукратным чемпионом Франции. Парижане оформили досрочное чемпионство, победив «Ланс» (2:0) в 29-м туре Лиги 1. Сафонов совершил 10 сейвов.

«Мотя – двукратный чемпион Франции! Поздравляем, Матвей! Ждём чемпионства и в другом турнире», — говорится в сообщении пресс-службы академии «Краснодара» в телеграм-канале.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В случае победы парижане также завоюют второй трофей ЛЧ подряд. Матвей Сафонов принял участие во всех матчах своей команды в плей-офф.