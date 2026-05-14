В Торонто бесплатно распространят презервативы во время ЧМ-2026

В канадском Торонто будут бесплатно предоставляться презервативы гостям города во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил сайт города Торонто.

Управление здравоохранения Торонто (TPH) бесплатно раздаст презервативы и другие средства для безопасного секса.

«TPH представило шесть лимитированных дизайнов презервативов, вдохновлённых футболом, которые воспевают энергию игр и одновременно пропагандируют сексуальное здоровье.

Эти презервативы будут доступны в различных местах по всему городу, включая клиники сексуального здоровья, находящиеся под управлением TPH, пока есть запасы», — написано в сообщении.

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.