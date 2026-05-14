Мадонна, Шакира и BTS выступят на финале ЧМ-2026

В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS. Об этом сообщил Coldplay в социальной сети Х.

«Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории финального шоу чемпионата мира по футболу ФИФА в перерыве матча на стадионе в Нью-Джерси 19 июля.

Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и спродюсированное Global Citizen, будет направлено на сбор средств для образовательного фонда ФИФА Global Citizen, призванного улучшить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру», — написано в сообщении.