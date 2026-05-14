Состав сборной Новой Зеландии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Новая Зеландия объявила состав на чемпионат мира — 2026
Пресс-служба сборной Новой Зеландии в соцсети X объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пойдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Новой Зеландии на ЧМ-2026:

Вратари: Макс Крокомб, Алекс Паульсен, Майкл Вуд.
Защитники: Тайлер Биндон, Байкл Боксолл, Либерато Какаче, Фрэнсис де Врис, Каллан Эллиот, Тим Пэйн, Нандо Пиджнакер, Томми Смит, Финн Сёрман.
Полузащитники: Лаклан Бейлисс, Джо Белл, Алекс Руфер, Марко Стаменич, Райан Томас.
Нападающие: Коста Барбарусес, Мэттью Гарбетт, Эли Джаст, Кэллум Маккоуотт, Бен Олд, Джесси Рэндалл, Сарприт Сингх, Бен Уэйн, Крис Вуд.

Фото: Сборная Новой Зеландии

На чемпионате мира — 2026 сборная Новой Зеландии сыграет в группе G, где её соперниками станут команды Ирана, Египта и Бельгии.

