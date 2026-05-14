Сафонов, Кварацхелия и Эрнандес сделали совместное фото с жёнами

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия и Лукас Эрнандес сделали совместное фото с жёнами. Снимок опубликовала в соцсетях супруга российского вратаря Сафонова Марина.

Напомним, накануне «ПСЖ» победил в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом», где Сафонову удалось отыграть «на ноль» и отразить восемь ударов. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу парижан и гарантировала красно-синим чемпионский титул в чемпионате страны сезона-2025/2026. Сам Матвей по версии всех французских СМИ был признан лучшим игроком чемпионского матча против «Ланса».