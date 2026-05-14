Шалимов: манера «Спартака» устоялась, команда играет хорошо, просто валтузит соперника

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (2:1).

«Специально в этом матче следил за перемещениями Денисова — Даниил регулярно поднимался на позицию правого форварда (и, надо сказать, продуктивность тут невелика) и однажды даже оказался на позиции левого форварда. У меня впечатление, что он не до конца понимает, какой его маневр — что ему делать в атаке.

Но манера «Спартака» устоялась, команда играет хорошо, просто валтузит соперника, забирая мяч — очень тяжело соперникам справляться с низкорослыми Маркиньосом и Барко. Другое дело, что в следующем сезоне будет сложнее, потому что с начала чемпионата надо будет включаться с 1-го же тура, нельзя допускать осечек», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».