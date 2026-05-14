Шалимов: манера «Спартака» устоялась, команда играет хорошо, просто валтузит соперника

Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Специально в этом матче следил за перемещениями Денисова — Даниил регулярно поднимался на позицию правого форварда (и, надо сказать, продуктивность тут невелика) и однажды даже оказался на позиции левого форварда. У меня впечатление, что он не до конца понимает, какой его маневр — что ему делать в атаке.

Но манера «Спартака» устоялась, команда играет хорошо, просто валтузит соперника, забирая мяч — очень тяжело соперникам справляться с низкорослыми Маркиньосом и Барко. Другое дело, что в следующем сезоне будет сложнее, потому что с начала чемпионата надо будет включаться с 1-го же тура, нельзя допускать осечек», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

