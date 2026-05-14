Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» заплатит «Балтике» € 3,5 млн за Андраде. Игрок скоро пройдёт медосмотр

«Зенит» заплатит «Балтике» € 3,5 млн за Андраде. Игрок скоро пройдёт медосмотр
Комментарии

«Зенит» и «Балтика» полностью договорились о трансфере защитника Кевина Андраде за € 3,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы сейчас обмениваются документами для завершения трансфера, а игрок пройдёт медосмотр для питерского клуба в ближайшие дни.

В текущем сезоне Кевин Андраде принял участие в 32 матчах в составе «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету один забитый мяч. За калининградцев колумбийский игрок выступает с января 2024 года. В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает шестое место. В активе команды 46 набранных очков.

Материалы по теме
Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну
Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android