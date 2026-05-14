Стало известно расписание трансляций матчей 30-го тура РПЛ

Комментарии

В воскресенье, 17 мая, параллельно пройдут все матчи заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Начало всех игр — в 18:00 по московскому времени. О распределении трансляций по ТВ-каналам сообщил телеграм-канал «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 30-го тура РПЛ 17 мая (время — московское):

18:00. «Ростов» — «Зенит», «Матч Страна»;
18:00. «Краснодар» — «Оренбург», «Матч Премьер»;
18:00. ЦСКА — «Локомотив», «Футбол 1»;
18:00. «Динамо» Махачкала — «Спартак», «Футбол 2»;
18:00. «Балтика» — «Динамо» Москва, «Футбол 3»;
18:00. «Крылья Советов» — «Акрон», «Матч Арена»;
18:00. «Рубин» — «Пари Нижний Новгород», «Матч Игра»;
18:00. «Сочи» — «Ахмат», «Матч Боец».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 65 очков за 29 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 63 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», у которого 53 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
