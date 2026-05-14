«Винить «Краснодар» должен сам себя». Шалимов — о поражении «быков» от «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Краснодар» (2:1).

«Сразу скажу про ресурс, которого якобы не хватило «Краснодару». Когда говорят о ресурсе, имеют в виду глубину состава. Но тут важно, что надо пробовать найти равноценную замену, например, Кордобе и Сперцяну, что крайне сложно. И я бы понял аргумент о нехватке ресурса, если бы «Краснодар» играл плохо с «Динамо» и не имел моментов на гол. Но у «быков» было несколько отличных моментов, они должны были выигрывать этот матч.

Понял бы аргумент и в том случае, если бы «Динамо» загнало соперника, имело кучу моментов. А так-то у гостей был перевес на всём протяжении матча, за исключением первых 10 минут второго тайма. Так получилось, что голевые моменты были у игроков, которым не хватило мастерства в реализации: у Ленини, который просто пробил по воротам и попал в Лунёва, у Аугусто, который пробил выше, и у Боселли. А то, что «Динамо» забило в концовке — это было уже в тот момент, когда «Краснодар» бросил всё в атаку.

Нельзя сказать, что гости играли плохо, они логично должны были побеждать. Очень сильно повезло «Динамо». Но надо отметить и Тюкавина, который забил великолепный, трудовой гол — на опережение очень тяжёлый удар нанёс. Вот это мастерство, которого и не хватило игрокам атаки «быков», не реализовавшим свои моменты.

Винить «Краснодар» должен сам себя. Не принимаю фразу «с каждым могло случиться, не надо винить Боселли или Ленини». Как не надо — футболисты обязаны в таких моментах проявлять мастерство, если борются за титул. Вся команда вырывала матчи, терпела — и в итоге такое глупое поражение. Думаю, что сейчас команда просто в шоке. Весь сезон идти на первом месте, не допускать обидных поражений — и вот так отступиться. Но надо говорить и о том, что «Краснодар» сильно вырос, набрался опыта за последние три года — уже не идёт речь о красоте игры, нужен результат, и команда научилась его добиваться», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».