«Ломает стереотипы!» Васин назвал главное отличие Вагнера Лава от Роналдо и Роналдиньо

Экс-футболист московского ПФК ЦСКА Виктор Васин высказался о бывшем форварде армейцев Вагнере Лаве.

«Вага вписал своё имя в российский футбол. Многие справедливо включают его в рейтинги лучших легионеров в истории РПЛ. Он – очень яркий футболист. Вагнер провёл много хороших сезонов в ЦСКА. Для болельщиков это эпоха, большая легенда ЦСКА! Его всегда будут с радостью ждать в Москве. Я застал его в команде. Скажу честно: удивлён, что он так долго играл в футбол. Бразильцы склонны набирать лишний вес ближе к концу карьеры. Есть примеры – Роналдо, Роналдиньо. А Вага до сих пор в форме, молодец, ломает стереотипы! Хочется пожелать ему только успехов. У него была суперкарьера. Пускай найдёт себя и в новой роли в дальнейшей жизни», – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.